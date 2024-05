Rodez : une boutique artisanale et locale pour tous les goûts

Pour rappel, M’Art’In Boutik a ouvert ses portes en août 2020 au 11 rue du Touat pour le plus grand plaisir des Ruthénois.

Depuis plus de 4 ans maintenant, M’Art’In Boutik accueille une multitude d’artisans sur ses 3 sites : Belcastel, Rodez et Espalion. Les boutiques offrent un univers très varié : bijoux, tableaux, fleurs, couture et borderie, luminaires, objets déco et up’cycling, etc. Des objets uniques qui ont de quoi ravir les envies des clients. "La boutique met en avant des produits faits main. Il y a une vraie recherche d’éthique locale avec l’utilisation de la seconde main".

Un point de vente pour les artisans locaux

Cette association, imaginée par 3 femmes issues des années 1970, Annie Burette, présidente, Isabelle Lascours, secrétaire et Marie-Pierre Alvernhe, trésorière, a été créée pour "avoir un point de vente pour toutes nos créations". Elles ont ensuite été rejointes par un grand nombre d’artisans adhérents. "Aujourd’hui, il y a 38 adhérents d’Aveyron et des départements limitrophes. Chacun a un savoir-faire unique et particulier", confie la présidente. La particularité de la boutique c’est son renouvellement tous les 6 mois. En effet, deux fois par an, les 3 gérantes choisissent les artistes qui exposeront leurs créations, et en profitent pour réagencer l’espace "en essayant de mettre en lumière les œuvres de chacun", explique Annie Burette.

Pourquoi M’Art’In Boutik ? Toutes les 3 originaires des années 70, elles ont été bercées par la série littéraire "Martine" : "On voulait absolument le mot "art" dans le nom. Ensuite dans ces années-là le mot "in" c’était être branché et on a trouvé ce jeu de mots.", exprime Annie Burette.

La boutique évolue constamment et se modernise. Depuis peu, une carte de fidélité est arrivée ce qui ravit les habitués. Bientôt elle sera accompagnée d’un site internet, qui servira de site vitrine. C’est une belle manière de montrer aux visiteurs les produits des différents artisans tout en les renvoyant vers les sites de chaque artiste.

3 boutiques sur 3 sites différents : Belcastel – en face du Face au Vieux Pont - du 8 avril au 5 novembre

avril, mai, septembre, octobre et novembre : de 11h à 18h - juin, juillet et août : 10h à 19h/ Rodez – 11 rue du Touat (ouvert à l’année sauf jours fériés) du lundi au samedi, de 10 h à 19 h / Espalion – 43 rue Droite - du 8 avril au 8 octobre - du mardi au samedi de 10h à 19h.