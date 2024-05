SERIE. Les Jeux olympiques et l’Aveyron : trois boxeurs candidats aux médailles olympiques débarquent à Onet !

Samedi 25 mai, lors du gala de boxe organisé à l’Athyrium d’Onet-le-Château organisé par le Hurricane boxing club, trois qualifiés tricolores aux Jeux de Paris, au palmarès déjà bien garni, combattront : Makan Traoré, Billal Bennama et Sofiane Oumiha.

Le Ruthénois Mohamed El Yaakoubi a 22 ans de présence dans le monde de la boxe, ce qui lui a permis de côtoyer régulièrement le gratin de la spécialité dans l’Hexagone. Jusqu’à faire venir en Aveyron des prétendants aux médailles olympiques des Jeux de Paris.

"C’est au fil des rencontres, dans les salles de sport, en accompagnant des jeunes, que j’ai lié des contacts avec des boxeurs de très haut niveau. D’où l’idée d’organiser un gala, en étant aidé par le président de la Hurricane boxing académie, Jérôme Besse, pour la communication et l’organisation, et avec la complicité de mon ami Gaël Rouquayrol ", détaille-t-il.

Gaël Rouquayrol (à gauche) et Mohamed El Yaakoubi (à droite), qui organisent le gala castonétois de samedi 25 mai. Jean-Marc Nicolet

Il a fallu six mois de préparation à Mohamed El Yaakoubi et son entourage pour convaincre les partenaires, la municipalité et les boxeurs et mettre sur pied l’événement, qui aura lieu samedi 25 mai à l’Athyrium d’Onet-le-Château. Un tel rendez-vous sportif avec ce qui se fait de mieux dans un sport représenté aux Jeux olympiques. " La difficulté était d’avoir les autorisations pour une date proche des JO ", précise l’enseignant de boxe.

El Yaakoubi, une référence en Aveyron

El Yaakoubi est parcouru un long chemin dans son engagement pour la formation de jeunes boxeurs et l’organisation d’événements sportifs, depuis la création d’un club de boxe en 1999. Et celui qui est entraîneur depuis 2005 est à la tête du Hurricane boxing club, basé à Onet. Et la réputation de son travail dépasse les frontières aveyronnaises. "C’est plus simple pour organiser des soirées", assure-t-il. Mais cela ne suffit pas pour orchestrer des galas tels que celui que va accueillir l’Athyrium, faut-il encore avoir l’aval de la Fédération française, d’autant plus avec la proximité des Jeux olympiques. Et là encore, le Ruthénois a su se faire entendre.

Une prouesse de plus à son actif qui lui permet de proposer pour la septième fois en Aveyron un plateau de choix lors d’une soirée gala proposant, en première partie, cinq combats d’espoirs du cru, puis en deuxième partie, trois des représentants de la France aux JO de Paris. La troisième partie verra les professionnels internationaux occuper le ring. "Tous les combats de la soirée sont importants et n’ont rien d’amicaux, souligne Mohamed El Yaakoubi. Des points et un classement mondial sont à chaque fois en jeu."

Objectif JO pour Makan Traoré, Billal Bennama, Sofiane Oumiha

Et trois sélectionnés pour les JO de cet été seront bien présents à Onet ! Dans la deuxième partie consacrée aux futurs olympiens, l’athlétique et technicien, sera au rendez-vous Makan Traoré, poids moyen (70 kg), deux fois champion de France et 3e aux jeux européens en 2023. Ainsi que le talentueux Billal Bennama, 23 ans, qui est une pointure au niveau national et international dans la catégorie poids mouche (51-54 kg).

Ce dernier a été sacré trois fois champion de France, deux fois champion d’Europe, dont cette année, une fois mondialement en 2022 et il a signé une médaille d’or européenne. Enfin, il y aura également Sofiane Oumiha, toulousain de naissance, qui combat en catégorie poids léger (61 kg) et a été vice-champion olympique à Rio en 2016, triple champion du monde et médaillé d’or aux jeux européens.

…mais aussi Victoire Piteau et Abibe Bennama

Après la partie mixte amateur/pro, chez les femmes, Victoire Piteau, double championne de France pro et ceinture d’or WBC (fédération internationale de boxe anglaise), va montrer qu’elle pourrait prétendre à faire partie du cercle des sélectionnées aux JO. La cerise sur le gâteau : le combat professionnel d’Abibe Bennama 24 ans, frère de Billal, champion d’Europe en 2023 en poids coq (54 kg), vice-champion du monde amateur en 2022 et médaillé d’or aux jeux européens, clora la soirée par une boxe musclée.

En préparation à Bangkok (Thaïlande), les boxeurs olympiens sont rentrés en France quelques jours avant le gala aveyronnais. "Mon père est un ami de Mohamed El Yaakoubi, cela a aidé à la participation des trois qualifiés aux JO, dont mon frère. Moi, je viens à Rodez pour prendre des points en vue de devenir challenger pour le titre mondial en poids moyen, précise Abibe Bennama, dont le père, Mohamed entraîne la fratrie. Le plateau de Rodez est tellement beau que c’est un plaisir de boxer en Aveyron."

Pour ce qui est des adversaires, El Yaakoubi en réserve la surprise. Dans les coulisses, on annonce d’autres surprises, comme la possibilité à la sœur des frères Bennama de monter sur le ring si elle trouve une adversaire. Mais aussi du son et lumière comme seules les salles de boxe en ont le secret. À noter la présence d’un parrain prestigieux : Samir Ziani, quatre fois champion d’Europe, quatre fois champion de France.