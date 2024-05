Onet-le-Château. Un séjour randonnée en Lozère pour la Retraite sportive des Quatre-Saisons

Une quarantaine d’adhérents du club de la Retraite sportive se sont retrouvés tout récemment en Lozère. Organisateurs et participants scrutaient la météo depuis plusieurs jours, un peu dépités par des prévisions peu enthousiasmantes !

Et le premier jour, la pluie en continu annoncée s’est malheureusement confirmée. Mais les organisateurs, Marie-Pierre, Richard et Bernard ont opté pour un programme de remplacement avec une étape à Chaudes-Aigues. La mairie ayant aimablement mis une salle à disposition, le pique-nique a pu se prendre au sec et dans la bonne humeur.

L’après-midi, une visite du musée de la géothermie, très intéressante, a permis de corriger de fausses idées, telle que l’origine de la chaleur des eaux. Toujours sous cape et sous parapluie, une déambulation dans la ville a permis au groupe de visiter la chapelle des Pénitents, l’église, le lavoir (où coule l’eau chaude), avant de se diriger vers Fournels et de s’installer à l’hôtel, un établissement au cœur de la nature, enchanteur. Repas et soirée se sont déroulés entre rires et jeux, jovialité et bien-être.

Les deux jours suivants, au départ de Fournels puis de La Chaldette, deux groupes se sont formés par niveau de rando. Pas de pluie, juste quelques rares alertes, comme si le fait d’enfiler les capes repoussait les nuages, le soleil fit même des apparitions, éclairant paysages et visages. Des paysages sauvages, granitiques, de magnifiques points de vue tel le Rocher du Cheylaret, un patrimoine à l’austérité noble et majestueuse, des villages avec leur four banal, leur ferradou et leur abreuvoir, des croix jalonnant de magnifiques sentiers bordés de murets, des fleurs à découvrir, des forêts denses aux ondoyantes nuances de verts, la séduction d’une nature préservée, était au menu ! La pluie du premier jour ? L’anecdote d’un séjour en tout point réussi ! Le prochain ? En septembre, pour 8 jours en Navarre avec le désert des Bardenas. Et avant ? Plusieurs animations de fin de saison. Ça bouge toujours au club Retraite sportive des Quatre-Saisons.