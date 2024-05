VIDEO. "Si tu ne me crois pas, viens me voir !" : en Aveyron, L’Aubrac se fédère pour viser la clientèle étrangère

Clips, teaser, livret, les supports de communication ont été présentés pour promouvoir les produits du Nord-Aveyron aux étrangers.

Depuis 1999 que je travaille sur le Nord-Aveyron, c’est le plus important projet pour le territoire", confie Isabelle Baldit en charge du développement économique de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène. Cette dernière, par le biais de l’association Racine pour "Réussir en Aubrac, Créer, Innover et Entreprendre" a fédéré des entreprises phares du territoire pour exporter le panier de l’Aubrac. Entrepreneurs et élus se sont retrouvés autour du proverbe : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin." Comme le témoignage d’Yves Soulhol, directeur de la coopérative Jeune Montagne à Laguiole qui a servi de lieu de présentation des supports de communication. "Ça coule de source, c’est capital pour le territoire." Et de rappeler le slogan de la coopérative : "Si tu ne me crois pas, viens me voir !"

"Assis sur une mine d’or"

Et pour le(s) voir, clips en versions étrangères, bande-annonce, livret en anglais ont été élaborés, preuve que l’Aubrac est enfin prêt à s’exporter. D’autant qu’à l’instar de Jeune Montagne qui réalise 5 % de chiffre d’affaires à l’export, la marge de progression est grande au regard de la notoriété de l’Aubrac. En ce sens, chacun y est allé de son anecdote. Pour Christian Bec, fondateur du whisky Twelve : "Quand je suis arrivé au Japon, pas un Japonais ne connaissait pas le couteau. Il y a une synergie évidente avec des produits de qualité." Pour Yves Chassany, président de l’Upra Aubrac : "Lors d’un voyage en Chine, on nous a dit "vous êtes assis sur une mine d’or". Il faut être modeste mais l’éleveur doit être plus fier de sa production sur un territoire d’exception." Cécile Ducoulombier dont la Grange au thé a pour projet de développer d’autres plantes de montagne ou encore Nicolas Mairiniac avec ses truites des monts d’Aubrac, ont clamé "cette chance extraordinaire."

Une démarche qui fait donc l’unanimité comme l’a résumée Jean-Luc Calmelly, à la tête de l’agence départementale de l’attractivité et du tourisme de l’Aveyron (Adat) : "L’Aubrac compte les premières pépites que nous mettons en avant" avec la nécessité "de faire venir de nouveaux Aveyronnais et de répondre à la difficulté de recrutement des entreprises." Et de conclure : "Nous serons vos porte-parole", avec un petit regret sur ce dernier point, l’absence de "la signature Aveyron" sur les supports de communication. L’opération (30 000 €) financée par l’État et la Région doit concrétiser cette volonté de fédérer. Ce qui passera aussi par grossir le panier de l’Aubrac, comme par exemple, le musée de la cabrette à Cantoin avec quelque 7 000 visiteurs par an.