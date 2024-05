Decazeville. Vite lu

Bal d’Antirhouille samedi 25 mai. La 3e édition du bal de l’association Antirhouille se déroule samedi 25 mai, à l’amphithéâtre de Decazeville (sous la mairie). Initiation aux danses traditionnelles à 18 heures et bal à partir de 20 h 30 avec L’Arlésienne et Caminarem. Buvette et restauration sur place. Repli au Laminoir s’il pleut. Participation à prix libre et conscient.

Bateau Olt : une croisière déjeuner pour la fête des mères. Dimanche 26 mai, à l’occasion de la fête des mères, l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté propose une croisière déjeuner à bord du bateau Olt. Un menu traditionnel, composé de spécialités locales, ravira les gourmets : kir à la mûre, terrine du chef, truffade, pavé de veau et tartelette aux abricots. Tarifs : 40 € / adulte, 26 € pour les moins de 12 ans (croisière, repas et boissons compris). Réservation obligatoire au 05 65 63 27 96.

Quine des sapeurs pompiers dimanche. L’Amicale des sapeurs pompiers du Bassin organise son grand quine du printemps, dimanche 26 mai, espace Jacques Rey (aire couverte) à Viviez. Nombreux lots.