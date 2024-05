Agriculteurs en colère en Aveyron : "S’il le faut, nous sommes prêts à y retourner"

Après la longue période de manifestations qui a agité le monde agricole, les responsables de la FDSEA s’attellent aujourd’hui à concrétiser, sur le terrain, les promesses faites par le gouvernement. La nouvelle présidente départementale du syndicat, Marie-Amélie Viargues appelle toutefois à reconnaître "l’urgence de la situation" pour les agriculteurs.

Marie-Amélie Viargues a été élue à la tête de la FDSEA début mars. Depuis, la nouvelle présidente départementale s’attelle à faire avancer les dossiers issus de la dernière crise qui a secoué le monde agricole. Et dont les braises couvent toujours sous la cendre.

" Il y a beaucoup d’attente de la part des agriculteurs, mais également beaucoup de lassitude ", glisse Marie-Amélie Viargues. Si les dernières annonces du gouvernement (lire ci-contre) sont " séduisantes, nous restons tout de même attentifs à la suite de ces annonces. Il faut que cela passe par la loi. Mais presque une semaine pour faire passer un article, c’est long, trop long. On reste attentif et nous espérons que cela avance, poursuit-elle. On se demande si les législateurs ont bien pris conscience de l’urgence de la situation. S’il le faut, nous sommes prêts à y retourner (manifester, NDLR). Mais, aujourd’hui, nous estimons qu’il faut désormais suivre les dossiers. Même si ce travail, sur le terrain, est peu visible, peu ressenti, nous y sommes en plein dedans. "

"Nous avons essayé de cadrer les choses"

Durant le mouvement, les syndicats agricoles et la FDSEA en tête ont dû faire face à une forme de contestation émanant de leur base où d’agriculteurs non encartés. Bousculé au début du mouvement, le syndicat a toutefois rapidement repris la main sur le mouvement. "Nous avons joué notre rôle qui est celui du travail, maintient Marie-Amélie Viargues. Chacun est libre de manifester sa colère comme il l’entend. Après, nous avons essayé de cadrer les choses pour éviter les débordements. Ce n’est pas la solution pour se faire entendre. Je pense que le gouvernement a pris conscience du problème. "

"Notre principal défi reste de faire avancer les dossiers", plaide-t-elle. Toujours est-il que les prochaines semaines seront cruciales pour l’agriculture, avec les élections européennes et puis, plus localement, avec le scrutin concernant la Chambre d’agriculture, au mois de janvier.

Sur ce sujet, Marie-Amélie Viargues estime qu’ "il y a beaucoup de débats à ouvrir, et des idées qui vont remonter des territoires", sans en dévoiler beaucoup plus. Plus que jamais, la FDSEA devra peser de tout son poids afin que les mesures annoncées "se ressentent enfin dans les cours de ferme".