Arvieu. Alain LLorca fait revivre le groupe Gold

Alain Llorca, musicien, compositeur, auteur, interprète, a fait partie du groupe Gold pendant ses meilleures années. Ce groupe a enchaîné les tubes avec, entre autres, Plus près des étoiles. D’autres suivront mais cette chanson-là est restée dans les cœurs aveyronnais. En effet, c’est dans la salle Raymond-Almès d’Arvieu qu’elle fut jouée en public pour la première fois, en mai 1984. Ce fut un triomphe, présageant du destin de cette chanson et ce jour-là une histoire d’amour est née entre Alain Llorca et Arvieu.

C’est pourquoi, ce soir, 40 ans plus tard, il revient pour fêter cet anniversaire avec sa propre formation. Six musiciens et choristes l’accompagnent pour un concert qui rend hommage à ces chansons éternelles. Alain Llorca est toujours ému de l’accueil que lui font jeunes et moins jeunes. Ce concert sera, selon lui, un "tilt de nostalgie pour une époque où on savait faire des refrains imparables". La soirée débutera à 19 h 30 avec La Déryves et ses accents musicaux éclectiques et festifs. Vers 21 h 30, les musiciens d’Alain Llorca joueront un Revival des années 80. Enfin, le concert de Gold By Alain Llorca débutera avec tout le répertoire du groupe respectueusement réarrangé. L’artiste, heureux et ému de revenir jouer à Arvieu, se prépare à ce rendez-vous qui marquera un jalon important dans sa tournée.