Decazeville. Aspibd : plus de 40 personnes pour la Nuit des musées

Dans le cadre de la Nuit des musées, plus de 40 personnes se sont déplacées au musée du patrimoine minier et industriel géré par les membres de l’Aspibd (Association de sauvegarde du patrimoine minier et industriel du Bassin de Decazeville-Aubin). Les bénévoles de l’association les ont accompagnés dans cette balade nocturne en expliquant les grands moments qui ont façonné Decazeville et le Bassin.

La lumière changeante à la tombée de la nuit apportant une atmosphère propice à la réflexion, à l’évasion. La soirée s’est prolongée autour d’un verre offert par l’association. Très agréable soirée pour le public comme pour les membres de l’Aspibd.

D’autre part, la Cie Théâtron propose une ultime représentation de son spectacle "7 minutes, comité d’usine" à Decazeville. Les neuf ouvrières de la société Picard & Roche vous invitent à venir assister à leur comité d’usine.

Au musée du patrimoine industriel et minier de l’Aspibd, samedi 1er juin, à 21 heures. Tarif en libre participation. Réservation auprès du bureau de l’office du tourisme de Decazeville : 05 65 43 18 36.