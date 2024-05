Villeneuve. Calèches et cavaliers en parade

Le défilé de Pentecôte est un des rendez-vous majeurs de la bastide. Comme d’accoutumée, dès potron-minet, le tour de ville a été investi par les nombreux brocanteurs, 180 exactement, venus proposer toutes sortes d’objets qui n’attendaient qu’à reprendre vie…

Puis, pas moins de 15 attelages hippomobiles d’époque 1900 et leurs cavalières ont évolué dans les rues de Villeneuve au grand plaisir des petits comme des grands venus nombreux admirer ce riche patrimoine attelé à de magnifiques chevaux, mule et ânesse, le tout présenté par Arielle, avec une main de maître. On pouvait remarquer une innovation cette année par l’ouverture du défilé, avec Dimitri, homme-orchestre, violoniste explorateur, avec son gramophomobile. À midi, le traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité a donné l’occasion au maire de remercier l’engagement de l’association au travers des multiples manifestations.

Le défilé de l’après-midi a pu reprendre, en raisonnant de nouveau sur les pavés des rues ainsi que son tour de ville, marqué malgré tout par quelques gouttes de pluie.

Les membres de l’association avec à leur tête, Jean-Claude Cavalié, se montraient très satisfaits de cette journée : "La plus belle des récompenses était bien dans le regard conquis du public, petit comme grand, avec la promesse de revenir a la brocante du 11 août 2024, avec l’espoir cette fois de monter dans les calèches et de faire un tour de ville."