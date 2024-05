CARTE INTERACTIVE. De Cartayrade tout au sud à Vareilles tout au nord, voici où se situent les 3 653 logements AirBnB de l’Aveyron

Gîtes, chambres et autres locations de particulier à particulier de la plateforme maillent bien tous le département, selon cette enquête.

En 2023, la plateforme de location de logements de particuliers à particuliers (mais pas que) a reversé environ 330 000 € aux communes aveyronnaises. Quant aux loueurs aveyronnais, environ un millier, ils récoltent chaque année en moyenne 1 200 €.

Une manne financière autant qu’un apport touristico-économique au département qui n’est pas négligeable.

Bonne densité dans les villes, les vallées… et l’Ouest Aveyron

Quant au nombre de logements, une compilation du Collectif national des habitants permanents reprise par Enquêtes d’Actu en recensait 3 653 sur l’Aveyron en 2023. Avec un maillage épousant parfaitement le territoire. Les villes recueillent logiquement plus de logements AirBnB (et Millau plus que Rodez), mais les vallées du Lot ou du Tarn ou encore le lac de Pareloup et autres sites touristiques sont bien pourvus en gîtes ou chambres d’hôtes ou d’hôtels. Étonnamment, en densité de logements AirBnB, l’Ouest Aveyron est aussi riche en la matière, plus riche que les régions "sauvages" de l’Aubrac, du Sud-Aveyron ou du Lévezou.

Voici le nombre d’AirBnB dans les principales communes.

Millau : 371 Rodez : 272 Villefranche-de-Rouergue : 89 Saint-Affrique : 75 Espalion : 64 Laguiole : 58 Decazeville : 18

Les destinations touristiques plus prisées

Avec 18 petits logements AirBnB, Decazeville semble boudé par les touristes ou par les logeurs, preuve que la ville a encore un passé industriel à effacer. La ville est moins pourvue que son voisin Aubin par exemple (26 logements), et encore moins que Cransac et sa station thermale (50 logements). Mais aussi de bon nombre de destinations aveyronnaises plus touristiques, même dans de plus petits villages. En voici quelques-unes parmi les plus prisées.

Saint-Geniez-d’Olt : 84

Cransac : 50

Mostuéjouls : 43

Salles-Curan : 41

Sévérac-le-Château : 38

Najac : 38

Rivière-sur-Tarn : 31

Salles-la-Source : 30

Entraygues : 30

Bozouls : 29

Saint-Jean-du-Bruel : 28

…etc.

Une carte interactive pour toute l’Occitanie

Pour repérer où sont ces 3 653 logements AirBnB en Aveyron et voir combien y en a-t-il sur votre commune mais aussi partout en Occitanie, le Collectif national des habitants permanents a publié une carte interactive.