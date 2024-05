CARTES. Météo : plus de 100 000 éclairs en 3 semaines, encore des orages et de la grêle ce jeudi 23 mai en soirée, 76 départements en vigilance

Ce temps changeant entre pluies et éclaircies entrecoupées d'orages perdure ce jeudi soir et probablement durant la journée de vendredi, avant un week-end (un peu) plus ensoleillé.

La "goutte froide" est toujours là. Vissée à l'ouest de la France, elle est coincée par deux anticyclones depuis des jours et envoie quotidiennement sur le pays son lot d'orages, de pluies, de grêles et de tubas (des tornades avortées). Depuis le début du mois de mai, plus de 100 000 éclairs ont ainsi frappé le pays, soit environ 5 000 par jour. Et ce jeudi 23 mai, des averses localement soutenues, de grêle notamment, sont tombés de part et d'autres du territoire, comme en Alsace ou en région niçoise. Sur une ligne allant du sud de la Bretagne au sud de l'Alsace en passant sous la région parisienne, cette dépression crée les conditions propices à la formation de tubas, aperçus ce jeudi en Ille-et-Vilaine et en Indre-et-Loire notamment. Des orages possibles pour 76 départements ce jeudi soir Ce jeudi en soirée et jusqu'à minuit, Météo France a placé 76 départements en vigilance jaune pour les orages, exception faite du Sud-Ouest, de la Corse et du bassin méditerranéen sauf région niçoise. En Occitanie, seuls le Lot et la Lozère sont en vigilance jaune. Des orages peuvent éclater dans 76 départements, ce jeudi soir. Météo France Ces orages localement forts devraient s'atténuer pour la journée de vendredi.