Euromillions : "Il y a un gagnant dans notre village…", le jackpot record, "C’est nous"

Un couple a validé sa grille in extremis sur l’appli FDJ, peu avant le tirage ce 30 avril 2024, en sélectionnant les numéros qu’ils pouvaient sur un écran fissuré de téléphone. Et empoché le jackpot record de 166 millions d’euros.

Un couple a remporté le jackpot de 166 millions d’euros à l’EuroMillions à l’affiche du jeu ce 30 avril dernier, parce qu’il n’a pas joué sa combinaison de chiffres habituelle.

La somme considérable de 166 790 050 € a été empochée grâce à un problème technique, en l’occurrence, une vitre cassée de téléphone.

Alors que l’époux tentait de composer sa suite habituelle de numéros, l’écran cassé de son téléphone ne lui a donc pas permis de sélectionner les chiffres fétiches.

"J’ai choisi les numéros parce que c’était les seuls que j’arrivais à sélectionner sur mon écran", raconte le chanceux, qui avait presque oublié de jouer ce jour-là. "Je voulais avant tout valider ma grille avant la fin du temps réglementaire", cité par un communiqué de la FDJ.

"J’ai pris le soin de l’asseoir"

Une surprise de taille pour l’homme, qui explique avoir pensé qu’il rêvait en voyant les résultats, avant de réaliser sa victoire en regardant "encore et encore" les chiffres de sa grille. Il a décidé de garder la nouvelle pour lui et d’en faire la surprise, plus tard, à sa femme. "J’ai pris le soin de l’asseoir et je lui ai demandé : ‘ Ça te dit quelque chose La Française des Jeux ? Il y a un gagnant dans notre village… C’est nous ‘",

Il s’agit du quatrième plus gros gain remporté en France.