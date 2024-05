Football : la mairie de Rodez va diffuser le play-off face à Saint-Étienne sur écran géant, 2 500 supporters pourront y assister

À la veille du match, qui aura lieu vendredi 24 mai à Geoffroy-Guichard (20 h 30), la Ville a annoncé ouvrir les portes de la salle des fêtes ruthénoise pour le deuxième play-off de Ligue 2, qui verra Rodez affronter Saint-Étienne.

La mairie de Rodez ressort son écran géant. Alors que la Ville avait refusé de diffuser les rencontres de la coupe du monde 2022 il y a un an et demi, elle se prépare à ouvrir les portes de la salle des fêtes pour retransmettre le deuxième play-off de Ligue 2 entre Saint-Étienne et Rodez, qui aura lieu vendredi 24 mai à Geoffroy-Guichard.

Une première cette saison sur le Piton. Une diffusion de Bordeaux – Rodez avait bien eu lieu samedi 28 octobre, mais dans la salle des fêtes de La Primaube et orchestrée par un restaurant du village.

Une jauge de 2 500 personnes

Vendredi, alors que les sang et or prépareront à affronter les Verts pour tenter de rallier les barrages d’accession à la Ligue 1, la salle des fêtes de Rodez accueillera le public qui ne peut se rendre au Chaudron, à partir de 19 heures. La mairie a fixé la jauge de la salle à 2 500 personnes (pas de place assise) pour la soirée. Et l’entrée sera gratuite. Le coup d’envoi du match sera donné à 20 h 30.

Du côté de Saint-Étienne, les Ruthénois seront nombreux : le Raf a annoncé jeudi matin que le parcage serait plein. En moins de 24 heures, 1 000 supporters sang et or ont acheté leur billet pour ce match historique.