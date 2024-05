Football : "On sera frais", rassure l’entraîneur de Rodez Didier Santini avant le play-off à Saint-Étienne

À l’approche du déplacement de Rodez à Saint-Étienne, vendredi 24 mai, dans le cadre du deuxième match de play-offs d’accession en Ligue 1, l’entraîneur ruthénois Didier Santini était en conférence de presse, jeudi. Extraits.

L’état de forme des troupes

"C’est difficile de parler de l’état de forme 48 heures après le match. Je pense qu’on sera bien. Je donnerai le groupe (aux joueurs) en milieu d’après-midi. J’ai demandé aux joueurs d’être honnêtes, droits et qu’ils disent s’ils se sentent bien ou fatigués. On verra bien.

Mais on sera frais. Je ne chercherai pas d’excuse (sur la fatigue) après le match si on perd. L’Atalanta de Bergame l’a montré à tout le monde, ils jouent tous les trois jours depuis deux mois et demi, ils ne changent pas d’équipe et ils gagnent (l’Europa League)."

La blessure de Taïryk Arconte

"Il s’est entraîné ce (jeudi) matin. Il fallait voir l’évolution du coup qu’il s’est fait tout seul stupidement en récup' la semaine dernière. Il a marché sur une altère, il s’est tordu la cheville et ça avait vachement gonflé. Mais ça a super bien évolué, il a bien bossé."

Le voyage en avion vendredi et non en bus

"Il n’y avait pas d’hôtel disponible (pour jeudi soir). Tout est blindé. On avait discuté avec le Paris FC après le match (mardi), et ils avaient le même problème. C’est embêtant, moi ça ne me dérangeait pas du tout de partir la veille. Mais si tu pars la veille et que tu n’es pas dans un hôtel dans lequel tu ne peux pas bien travailler, récupérer… On s’était dit que tout ce qu’on pouvait faire en 4 heures de bus, on le ferait. Mais c’est un match différent des autres, donc il faut changer."

Le match à Saint-Étienne

"Il va falloir prendre toutes les énergies positives de nos supporters qui seront là en nombre (1 000 en parcage, NDLR). C’est génial, fantastique. Et surtout, l’énergie des 40 000 supporters stéphanois. Aller jouer là-bas pour un match couperet, c’est extraordinaire. On verra encore si on a grandi. On sait qu’on est attendus, qu’ils ne nous feront pas de cadeaux. Et ils ont entièrement raison."