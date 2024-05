La belle aventure des – 13 garçons

Déplacement en Lozère, samedi pour les – 13 garçons qui disputaient les finales de secteur D1 (Aveyron, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne, et Lot). Ils ont rencontré lors du premier match les voisins du Levezou Ségala Handball. Ce match avait un double enjeu : être la meilleure équipe aveyronnaise, mais surtout accéder deux premières places qualificatives pour les finales de zone (ex-midi Pyrénées). Ce fut un match équilibré et le stress s’est fait sentir côté villefranchois avec un démarrage difficile, avant de revenir à égalité en fin de premier tiers-temps.

Les jaunes et bleus ont su assurer l’essentiel pour l’emporter 24 à 20. Félicitations aussi aux voisins du Levezou Segala qui ont offert une belle adversité. La qualification en poche, vient le tour d’affronter Mende en finale, qui vient de se défaire de Saint-Sulpice juste après notre demi-finale.

C’est donc motivés mais affaiblis par les blessures, en perdant notamment leur meilleur buteur lors du premier match, que les jeunes vont affronter les locaux du jour et seuls invaincus de toute la saison.

Encore un démarrage difficile, mais tout le reste du match fut équilibré, en s’appuyant sur plus de solidarité défensive et une attaque plus tranchante. Les garçons ont gardé leur volonté mais s’inclinent 21 à 15, score qui ne reflète pas le match. Ils font partie des huit meilleures équipes d’Occitanie. Rendez-vous le premier week-end de juin pour continuer cette belle aventure.