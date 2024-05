Marcillac-Vallon. La belle histoire des marionnettes

Plus de 200 élèves de classes maternelles ont découvert le spectacle de marionnettes "Sha Doizo" proposé à Marcillac par la Communauté de communes Conques-Marcillac dans le cadre de son programme culturel adressé aux écoles du territoire et soutenu pour la Drac Occitanie et le département de l’Aveyron.

En soirée, la représentation tout public a réuni plus de 70 spectateurs venus en famille. Cette remarquable proposition artistique, qui a tenu les tout-petits en haleine durant près d’une demi-heure, utilise la technique du théâtre noir créant l’impression que les objets manipulés sont autonomes.

Derrière cette illusion se cache le talent du marionnettiste Frédéric Féliciano, un artiste qui a accepté de partager quelques-uns de ses secrets lors d’un atelier parents-enfants qui s’est déroulé le lendemain au village de Muret-le-Château.