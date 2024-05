Marcillac-Vallon. La pétanque s’est invitée à la fête

Samedi après-midi, les passionnés d pétanque ont fait claquer leurs boules sur le terrain de Kervallon. Organisé par la Pétanque marcillacoise, à l’occasion de la fête, le concours a réuni 46 doublettes qui se sont affrontées dans une ambiance festive, à l’image de l’équipe de jeunes venus de Marcillac au volant de leur Rosalie, une voiturette à pédales qui a fait pas mal d’allers et retours entre le terrain et la buvette.

Le concours principal a vu la victoire de Christian Capelle et Jean-Pierre Caulet (Quatre Saisons). C’est surtout le concours complémentaire qui a alimenté le suspense durant tout l’après-midi avec le retour en grâce des inséparables Alex Rivière et Benoît Fabre, alias "Clavette et boulon", une doublette qui sème la bonne humeur et conforte la belle image de ce genre de rassemblement amical. L’équipe organisatrice remercie les joueuses et les joueurs pour leur participation, leur fair-play et leur fidélité.

Rendez-vous leur a d’ores et déjà été donné pour la prochaine Saint Bourrou.