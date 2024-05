Decazeville. La "vision créatrice" d’Élisabeth Lombard en spectacle

En prolongement d’une action culturelle, les élèves de 4e et leurs enseignants du collège Paul-Ramadier de Decazeville propose une création artistique "Charbon fertile", samedi 25 mai, de 15 heures à 19 heures et en nocturne de 21 heures à 22 heures, à l’Aspibd. L’équipe enseignante s’est tournée vers l’artiste Élisabeth Lombard.

Lors de deux semaines de résidence au sein de l’établissement tous se sont nourris de l’apport de chacun ; pédagogie pour certains et vision artistique pour d’autres. "Il est des lieux à Decazeville où la vie du passé parle. Au musée de l’Aspibd, quand on se trouve devant ses machines à l’arrêt, sans vie, on a l’impression d’être dans une vaste brocante ! Mais cette collection est loin d’être inerte et sans âme. Elle nous parle", commente Patrice de Luycker enseignant en éducation musicale.

L’évocation d’un passé

Quant à l’artiste plasticienne toulousaine, elle commente : "J’ai découvert Decazeville la nuit entre deux immeubles peints, à la faveur d’un commentaire éclairé. J’imaginais les noirs dessous d’une ville, évocateurs d’un passé.

"Le chevalement dressait sa structure de métal et le musée de l’Aspibd devint le théâtre d’une collaboration entre plusieurs disciplines. Le collège nous a fourni le décor idéal, une simulation entre atelier d’artiste et musée de poche. Créatrice, je pioche dans la qualité de cette relation éphémère une "nourriture" qui ne cesse de me surprendre et qui s’inscrit ailleurs en d’autres lieux et d’autres constructions".