Olemps. Le concours de pétanque des Alertes impacté par la pluie

Si l’année dernière, le Challenge Cadilhac de pétanque, organisé par les Alertes, avait bénéficié d’un temps estival, ce n’était pas le cas jeudi 23 mai et la participation s’en est quelque peu ressentie. Seuls 16 courageux joueurs se sont retrouvés à la salle des Quatre Vents dès 8 h 30 pour les inscriptions et partager le café et la fouace, le début des parties ayant attendu 9 h 15 et une petite éclaircie ! Il est à noter que les dames se sont abstenues cette année, ce qui doit être une première dans les annales du club !

Le concours se jouait en 3 parties puis la finale. Mais, si les joueurs étaient peu nombreux, les convives l’étaient pour partager un excellent repas à l’Amazir puisque 40 personnes s’y sont retrouvées à 13 heures !

Mardi 28 mai, six joueurs des Alertes participeront au concours départemental de pétanque organisé par Génération mouvement de l’Aveyron sur le terrain de Savignac près de Villefranche-de-Rouergue.