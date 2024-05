La Loubière. Le programme des animations estivales

Les beaux jours arrivent lentement mais sûrement et des animations sont d’ores et déjà prévues et programmées pour favoriser l’animation et les rencontres. Le marché hebdomadaire du vendredi a repris sur la place de la fontaine.

Le comité des fêtes rassemblera les habitants de la commune et au-delà lors du premier week-end de juillet pour la traditionnelle fête votive. Le programme complet sera élaboré et présenté prochainement. La municipalité a également programmé des marchés de pays les vendredis 7 juin et 6 septembre, place de la Fontaine à Lioujas. Une belle opportunité de partager une soirée conviviale en famille ou entre voisins et amis. Les associations locales seront invitées à animer ces soirées conviviales. À l’initiative de la dynamique tenancière du café-tabac, c’est également sur la place de la Fontaine que le groupe local, La Déryves, proposera un grand concert gratuit vendredi 30 août en soirée. La notoriété du duo des musiciens Yves augure d’un immense succès populaire au cœur du paisible bourg de Lioujas.

Selon une tradition bien établie, la plupart des villages et quartiers composant la commune se rassembleront pour des journées de détente avec repas partagés. Belles et agréables journées en perspective au moment où les activités des diverses associations marquent une trêve estivale.