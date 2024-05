Le projet de loi sur la souveraineté agricole et le renouvellement inquiète les agriculteurs aveyronnais

La réforme gouvernementale sur la souveraineté agricole et sur le renouvellement a été adoptée jeudi à l’Assemblée Nationale. Bien qu’elle s’avère nécessaire, elle inquiète cependant quelques exploitants aveyronnais quant à ses modalités.

Les députés de l’Assemblée Nationale ont adopté jeudi un nouveau projet de loi d’orientation agricole et du renouvellement des générations. L’examen de celui-ci a été accéléré pour répondre à la colère des agriculteurs exprimée l’hiver dernier. Le rapport érige l’agriculture et la pêche au rang "d’intérêt général majeur", entre l’impératif de la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations. Des enjeux majeurs pour l’avenir de la profession.

Mais les premières annonces lèsent la plupart des agriculteurs aveyronnais. "On ne se retrouve pas trop bien dans ce projet de loi, évoque Clémence Bernié, vice-présidente des jeunes agriculteurs de l’Aveyron. Elle est un peu fourre-tout, alors que la priorité c’est le renouvellement, pas la souveraineté."

Un aspect suivi attentivement du côté des agriculteurs du département. En 2023, l’organisme a recensé 2 704 agriculteurs aveyronnais ayant plus de 58 ans. Une tendance nationale puisque 45 % des agriculteurs cesseront leurs activités en 2026. Mais l’Aveyron n’est pas le plus mal loti. Avec 158 installations aidées par la DJA (dotation aux jeunes agriculteurs), dont 34 % sont des femmes, le département est dynamique et le premier à l’échelle nationale. "C’est le fruit d’une politique locale performante, même si elle n’est pas parfaite. Plutôt que d’améliorer ce mode fonctionnel, le projet de loi en vigueur risque de le détériorer, parce qu’il n’aborde pas les sujets primordiaux des jeunes générations tels que le foncier, les retraites agricoles… C’est une petite appréhension qui nous dérange", martèle Clémence Bernié.

Un échange permanent entre pouvoirs publics et agriculteurs

La vice-présidente des jeunes agriculteurs de l’Aveyron conçoit malgré tout la volonté des pouvoirs publics de faire changer les choses. Et se satisfait de certaines initiatives même si elle attend plus d’ambitions. "Cette loi va faciliter la part administrative, qui est actuellement lourde et contraignante", précise l’éleveuse de Lassouts. Le département bénéficie également d’une délégation de la part de la chambre d’agriculture quant au PAI (point d’accueil d’installation).

Elle se félicite également de la création d’un diplôme en trois ans, qui allie la gestion, avec le chiffrage, et le côté technique du métier d’agriculteur. Car l’orientation est l’une des principales solutions proposées par le syndicat des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron, pour rendre la profession plus attractive. "L’agriculture fait peur aujourd’hui. Pour susciter des vocations, il faut améliorer notre système d’orientation et arrêter de le mettre comme le dernier maillon de la chaîne. Il faut aussi adapter les retraites, tout en accompagnant les retraités via des aides pour leur donner envie de transmettre et surtout changer l’image de la profession", propose Clémence Bernié. Avant de conclure : "C’est un métier difficile, mais, comme partout, il est possible de bien gagner sa vie, de partir en vacances… Il faut arrêter de le mettre comme le dernier maillon de la chaîne."