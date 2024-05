Villefranche-de-Rouergue. Le spectacle "Zoé", samedi soir, pour clôturer la saison

Samedi 25 mai, à 20 h 45, au théâtre municipal, "nous recevons Zoé. C’est une petite fille dont les parents sont comédiens et tous les trois forment une famille heureuse. Mais, sous ces apparences, il y a un bémol car le père est bipolaire et Zoé vit au rythme des épisodes d’enthousiasme et de dépression profonde de ce père qu’elle aime tant ! Les questions sous-jacentes sont là : comment peut-on arriver à grandir et à se libérer de ce poids ? Comment "tuer" le père, pour employer une expression imagée et métaphorique".

Quatre comédiens vont faire vivre le parcours de Zoé et mettre en lumière ses diverses réactions à divers moments de sa vie. Julie Timmerman (déjà connue des Villefranchois pour le spectacle : "Un démocrate"), autrice de cette pièce, a conçu une mise en scène et une scénographie qui font appel aux symboles et à l’imaginaire, qui utilise aussi la musique et les jeux de lumière pour nous entraîner dans le monde un peu fou de Zoé. Mais ne nous y trompons pas, le registre n’est pas celui de la tragédie, on rit même souvent car la vraie vie n’est jamais un paradis ou un enfer mais souvent un peu des deux !

En amont de la représentation, dans le cadre de la "Journée citoyenne", à 11 heures, au foyer du théâtre municipal, Julie Timmerman viendra parler du théâtre citoyen et populaire dans le sens noble de ce terme. Entrée libre. Zoé est la coproduction 2024 de la Fédération des Amis du théâtre populaire et sera au Festival off d’Avignon 2024.

Réservations : Espaces culturels au 06 87 95 09 82 – par mail : billetterie@espaces-culturels.fr / office de tourisme au 05 36 16 20 00. Réservation conseillée. Billetterie sur place à partir de 20 heures.