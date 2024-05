Espalion. Le troc de plantes a connu un franc succès

L’association Riz’home présidée par Marie-Line Fric cherche à créer du lien social autour d’une activité de jardinage et de préservation de la biodiversité, mis en pratique au jardin partagé de la rue de Perse. Dimanche après-midi, les saints de glace passés, l’association organisait son traditionnel troc de plants et de graines de printemps à la salle de la gare. Après un moment de convivialité autour d’un repas partagé entre adhérents une quarantaine de jardiniers amateurs se sont retrouvés autour des étals. Plantes potagères, aromatiques, vivaces, décoratives, graines reproductibles ont changé de main souvent assorties de conseils pour les cultiver et parfois de recettes pour les consommer. Tout ceci dans la bonne humeur.