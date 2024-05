L'énergie osmotique, une énergie renouvelable d'avenir ?

(ETX Daily Up) - L'énergie osmotique, dégagée lors de la rencontre entre de l'eau douce et de l'eau salée, offre la possibilité de créer de l'énergie propre de manière permanente. À la pointe de cette technologie, on retrouve une start-up française, Sweetch Energy, qui ambitionne de démocratiser ce type d'énergie dans le monde entier.

Pour Nicolas Heuzé, fondateur et directeur général de Sweetch Energy, la mission de la start-up est d'apporter une nouvelle source d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité à grande échelle. Il s'agit donc de l'énergie osmotique, fruit du mélange de l'eau douce et de l'eau salée. Quand elles se rencontrent naturellement et se mélangent, les ions du sel bougent et des ions qui bougent, cela crée de l'énergie.

À l'état naturel, on trouve donc l'énergie osmotique à très grande échelle dans tous les deltas et les estuaires de la planète. Or, cette énergie n'est pas encore exploitée. Selon Nicolas Heuzé, "à l'échelle de la planète, il y a 30.000 térawattheures d'énergie osmotique qui se libèrent naturellement chaque année, l'équivalent d'une grande partie de la consommation d'électricité sur Terre. C'est un énorme potentiel qui n'était pas exploité jusqu'à présent parce que les technologies n'étaient pas au point".

Sweetch Energy utilise en fait une technologie innovante de membranes : "on amène en fait de l'eau douce et de l'eau salée dans de grands générateurs osmotiques, avec dedans des membranes empilées les unes sur les autres. Ces membranes sont sélectives, et mettent ainsi d'un côté les ions plus et de l'autre côté les ions moins. On a ensuite un système d'électrode qui crée de l'électricité. Tout ça ne fait pas de bruit, pas de fumée, il n'y a pas de machines qui tournent et c'est parfaitement silencieux". Et une fois l'énergie produite, le mélange d''eau est rejeté dans la mer.

Présent au salon Viva Technology, la start-up y dévoile une maquette de son premier démonstrateur, en cours de construction à l'embouchure du Rhône, le plus gros fleuve de France en termes de débit. Il devrait être terminé d'ici fin 2024. D'ici une dizaine d'années, Sweetch Energy a comme ambition de déployer 500 mégawatts de puissance sur le Rhône, soit de quoi fournir en électricité près de deux millions de personnes, soit la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Après la France, Sweetch Energy compte bien exporter son savoir-faire aux quatre coins du monde.

Nicolas Heuzé se veut particulièrement optimiste sur le développement de l'énergie osmotique dans la production d'électricité. "Si on se projette sur les trente prochaines années, on pense qu'on pourra faire jusqu'à 15% de l'électricité de la planète avec l'énergie osmotique. Il faut dire qu'il s'agit d'une énergie qui est à la fois propre et surtout permanente, contrairement à d'autres solutions renouvelables, comme l'éolien et le solaire, qui sont dépendantes des conditions météo". Pour lui, cette énergie pourrait être une alternative sérieuse au nucléaire. "C'est au minimum un complément, mais c'est vrai que ça peut être une alternative dans certains cas. Ça a les mêmes avantages que le nucléaire et ça permet de faire de l'énergie à très grande échelle. On pourrait donc améliorer et accélérer la transition énergétique avec cette énergie propre, renouvelable et fiable, c'est-à-dire permanente. Notre objectif, c'est que d'ici cinq à dix ans, on arrive à des prix de production qui soient comparables avec les sources classiques de production d'électricité".