Laguiole. Les écoliers dans le grand bain

L’école publique Michel-Molhérat a signé cette année une convention innovante avec l’hôtel Best western et la municipalité. Ce partenariat permet aux élèves de l’école d’accéder à la piscine de l’hôtel, avec un soutien financier de la municipalité pour couvrir les coûts des entrées et du maître-nageur sauveteur (MNS).

Pour les élèves, les avantages de ce partenariat sont nombreux et significatifs. Située à quelques minutes de marche de l’école, la piscine est facilement accessible pour les enfants. Les élèves bénéficient de huit séances d’apprentissage aquatique, d’une durée de quarante minutes à une heure pour les plus grands.

Ces séances montrent déjà des résultats positifs pour tous les élèves, qu’ils soient en maternelle ou en élémentaire. Les plus jeunes découvrent un nouvel environnement, apprennent à gérer de nouveaux équilibres dans l’eau, développent leur confiance en eux et prennent plaisir à cette activité sportive. Pour les plus grands, une fois l’aisance aquatique atteinte, ils poursuivent le développement de leurs compétences de nageurs, améliorant ainsi leurs performances et leur technique.

Ce partenariat ne pourrait être possible sans la contribution de plusieurs acteurs clés. Il faut saluer l’hospitalité des gérants du Best western de Laguiole Mme et M. Breysse ainsi que de leur équipe. Un grand merci également à la municipalité de Laguiole pour son engagement financier, à Estelle Vieillescazes, MNS, pour sa disponibilité pour veiller à la sécurité des élèves, et à l’équipe enseignante de l’école Michel-Molhérat pour son dévouement et son investissement dans ce projet. Les parents, grands-parents ou amis de l’école accompagnateurs de ces moments de natation ont également répondu présent et ont donné de leur temps pour tous les élèves.

Ce partenariat exemplaire est une véritable aubaine pour ces jeunes Laguiolais, leur offrant l’opportunité de se familiariser avec la natation et de développer des compétences essentielles dans un cadre sécurisé et accueillant. L’initiative mérite d’être présentée et soutenue, pour le bien-être et l’épanouissement des jeunes générations de Laguiole.