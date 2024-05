Villefranche-de-Rouergue. Les éditions "Toute Latitude" au centre Leclerc

Les éditions "Toute Latitude" présentent leur catalogue à l’espace librairie du centre Leclerc de Villefranche, samedi 25 mai, de 10 heures à 18 heures. Les Éditions Toute Latitude ont été créées en 2005 et sont installées à Villefranche. "Avec pour ligne de conduite la qualité des ouvrages et le plaisir de la lecture", elles publient dans quatre domaines : des livres régionaux avec la collection des "Contes et légendes", des "Beaux livres", et des "Coups de cœur". Des livres Jeunesse policier, avec la série des "Séraphin Cantarel" de Jean-Pierre Alaux.

L’Amérique latine, avec des documents sur des sujets d’actualité et des classiques de la littérature. Des témoignages sur des sujets de société. Les éditions "Toute Latitude" propose aussi des livres "sur mesure" à destination des professionnels (livres d’entreprises) et des particuliers, notamment les livres des Éditions des Deux Rives

et "Le livre de votre vie"..