Sénergues. Les vétérans en force pour la saison 2024

Certains diront que cela n’est pas bon signe, le club vieillit, d’autres au contraire le verront avec optimisme, les anciens sont de plus en plus présents, preuve que les quilles cela conserve. Toujours est-il que pour la 1re fois depuis l’existence du championnat vétérans, le club de Sénergues occupe deux terrains. Ils sont sept à participer à cette compétition. Yves Costes, Francis Marragou et Roland Molénat n’en sont pas à leur première participation.

Les deux premiers sont déjà qualifiés pour les championnats de France individuels. Par contre, c’étaient les grands débuts pour Pascal Boscus, Laurent Carles, Francis Couderc et Francis Turlan, tous les quatre fidèles aux couleurs du club depuis plus de 40 ans. Tous les sept ont constaté le haut niveau de cette compétition : 12 super vétérans et 24 vétérans ont atteint ou dépassé les 50 de moyenne pour cette première manche disputée non pas à Colombiès comme prévu mais à Campuac pour des raisons météorologiques. Il sera donc difficile aux vétérans de Sénergues de se mêler à la lutte du haut de tableau mais, comme on peut s’en douter. Le premier objectif n’est pas forcément les résultats bruts mais plutôt le plaisir de continuer à pratiquer ce sport.