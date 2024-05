Decazeville. Les Viviézois s’adjugent le challenge Cantos

Le challenge Cantos de sport boules, organisé par les Amateurs boulistes de Decazeville, a réuni 10 quadrettes sur les terrains proches de la piscine. Toutes les équipes ont disputé quatre rencontres avec un classement final. Ce sont les Viviezois qui ont été meilleurs, départagés un excellent goal-average : Joël Cavalier, Pascal Chabrières, Christian Mourino, Antoine et Thierry Rambaut.

À la seconde place, on retrouve une formation decazevilloise : Gilles Matoses, Pierre Giraud, Bernard et Yvan Fontanier. La troisième place est revenue à l’équipe Bandiera de Mende (Lozère). À noter que la 4e et dernière rencontre s’est déroulée au boulodrome de Vialarels, suite aux fortes pluies qui ont arrosé la ville.

Par ailleurs, la quadrette championne de l’Aveyron, composée par deux Decazevillois, Gilles Matoses, Claude Vignes, et deux Viviezois, Joël Cavalier, Michel Calac, est partie concourir au championnat régional vétérans à Graulhet (Tarn).