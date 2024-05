Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les voyageurs du Rouergue à plus de 4 300 m dans la cordillère des Andes

Les voyageurs du Rouergue viennent de découvrir le Pérou, cette destination mythique d’Amérique du Sud. Hormis le célèbre Machu Pichu, l’une des merveilles du monde qui les a émerveillés, ils ont visité, le site mystérieux de Nazca avec survol, les aqueducs de Cantalloc et de nombreux autres sites comme le superbe musée Larco et celui de Pachacamac, les Islas Ballestas, l’oasis de Huacachina avec une ballade en buggy avec sensations dans le désert, Aréquipa dans la cordillère des Andes et son couvent le plus grand du monde, les Chullpas funéraires de Sillustani, les astucieux Warou Warou et une ferme de l’Altiplano. Puno, le lac Titicaca avec les îles Uros, Taquillé avec un accueil folklorique et un super restaurant devant la plage la plus haute du monde. Plus loin, l’impressionnant temple Inca de Wiracocha et ses immenses greniers, la vallée sacrée avec les sites de Moray, les salines de Maras pour arriver à Cusco ancienne capitale de l’Empire inca, sa forteresse de Sacsayhuaman, le temple du soleil, ses magnifiques églises et son marché. Le circuit se terminait avec un spectacle folklorique haut en couleur. Un périple qui a enchanté les participants et qui laissera des images et des souvenirs plein les yeux.

Les prochaines destinations seront Chypre en octobre (complet) ainsi qu’un combiné d’exception Vietnam-Cambodge de 17 jours en mars 2025.

Contact au 06 81 67 77 82.

