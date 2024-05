Maison secondaire, gîte, AirBNB : en Aveyron, "La conciergerie du Vallon" facilite la vie des propriétaires de biens saisonniers

Vous souhaitez louer un logement à des touristes ? Laissez le "concierge" s'occuper de tout.



"Vous avez un bien disponible en location saisonnière de courte durée, en été ou à l’année, ou vous souhaitez louer votre résidence principale ou secondaire pendant votre absence ?"…

La petite entreprise indépendante que vient de créer Anthony Astor-Pradier apporte une réponse "locale et de proximité" pour assister les propriétaires qui ne souhaitent pas avoir à tout gérer d’eux-mêmes (maison secondaire, gîte, AirBNB…). L’idée trottait depuis plusieurs mois dans la tête du jeune homme, titulaire d’un BTS management, qui a pris son temps pour laisser mûrir son projet et finalement le concrétiser. Fort d’une expérience construite au cours de ses voyages en France et dans de nombreux autres pays, c’est à l’Hôtel du Parc à Cransac qu’il a conforté sa pratique en débutant comme serveur, avant d’occuper le poste de maître d’hôtel.

"L’organisation, la gestion des calendriers de réservations, l’accueil des voyageurs, le savoir-faire digne d’un établissement 3 étoiles… J’ai beaucoup appris au cours de cette dernière fonction, autant de compétences précieuses pour la réussite de mon nouveau challenge". La conciergerie du Vallon, basée au sein de la commune de Nauviale, couvre le secteur Vallon, Conques-en-Rouergue et ses alentours.

"De la création de l’annonce du bien à louer jusqu’à l’arrivée et départ des voyageurs, avec ou sans options, plusieurs formules sont possibles en fonction des demandes et des besoins du propriétaire" précise Anthony, prêt à endosser le costume de "concierge en location saisonnière" taillé à sa mesure.

Contact : 06 82 36 62 27 / conciergerieduvallon@gmail.com