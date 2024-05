Onet-le-Château. Mardi, c’était soirée tajine et… bonne humeur !

Une fois de plus, les adhérents du café associatif se sont retrouvés autour d’un repas à thème. Cette fois-ci, le tajine au poulet, auquel il ne manquait rien (abricots, amandes, pois chiches, courgettes, citrons, tomates, miel, épices…) et son incontournable semoule étaient à l’honneur et cela sentait sacrément bon dans le local "mais pas que" diront en chœur les convives, qui se sont régalés et le mot n’est pas trop fort "c’est trop bon" !

Mais en attendant le plaisir de le déguster, ils ont décidé de profiter d’une petite éclaircie pour aller faire un tour à l’extérieur, juste devant le café, pour prendre l’air et… l’apéro !

Pour finir, un somptueux carpaccio de fruits achevait ce repas de fête, pour lequel les cuisinières du jour (et de toujours) ont été remerciées.

Tous se retrouveront cet après-midi, pour une séance nostalgie, avec le visionnage du film "Chante coucou", qui retrace les origines d’Onet et plus particulièrement des Quatre-Saisons.