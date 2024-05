Occitanie : on recherche Océane, 16 ans, disparue depuis une semaine alors qu’elle se rendait au lycée

L’adolescente habitant dans le Tarn-et-Garonne n’a plus donné de nouvelles depuis le vendredi 17 mai au matin.

Le vendredi 17 mai au matin, Océane, 16 ans, habitant La Magistère à l’ouest du Tarn-et-Garonne, a quitté comme d’habitude son domicile pour se rendre à 8 kilomètres de là, au lycée de Valence-d’Agen où elle était scolarisée, l’histoire ne précise pas comment elle faisait pour s’y rendre.

Toujours est-il qu’Océane n’est jamais arrivée au lycée ce jour-là, pas plus qu’elle n’est rentrée à son domicile le soir après les cours.

Ce n’est que cinq jours plus tard, ce mercredi 22 mai, que la gendarmerie du Tarn-et-Garonne a lancé un avis de disparition inquiétante concernant l’adolescente. Selon La Dépêche du Midi, une enquête a été ouverte par le parquet de Montauban et confiée aux gendarmes de Valence-d’Agen qui depuis la disparition d’Océane recherchent "des témoins qui pourraient apporter des éléments" permettant sa localisation. Leur publication sur les réseaux sociaux a été partagée par la gendarmerie du Lot-et-Garonne, puis La Magistère est une commune frontalière de ce département de Nouvelle Aquitaine.

Ce vendredi 17 mai, l’adolescente était vêtue d’une robe noire avec des rayures jaunes et rouges. Elle mesure entre 1,50 et 1,60 m et a des cheveux longs châtains.

Pour fournir toute information concernant cette disparition, contacter la gendarmerie de Valence-d’Agen au 05 63 29 60 50, ou appeler directement le 17.