Panne du réseau Free dans le Lot, l'Aveyron et le Tarn : un acte de vandalisme sur des câbles de fibre optique ?

On connaît la raison de la panne Internet qui avait touché surtout les abonnés de Free dans ces trois départements.



Ce mercredi 22 mai à partir de 13 heures, quantité d'abonnés de l'opérateur Free se sont retrouvés privés d'Internet dans le Tarn, le Lot et surtout l'Aveyron. Une panne "régionale" qui sera finalement réparée plus de 6 heures plus tard, passé 19 heures.

De la fibre optique endommagée par un "tiers"

Actu.fr rapporte que Free a dévoilé le jour même sur son compte X l'origine de cette panne qui priva plusieurs centaines d'abonnés d'Internet et/ou de mobiles. Il s'agissait en fait de câbles de fibre optique, essentiellement des câbles de Free, "endommagés par un tiers" sur un chantier du côté de Carmaux dans le Tarn. L'opérateur ne précise pas s'il s'agissait d'une maladresse commise durant les travaux sur ce chantier, ou bien d'un acte de vandalisme.

Plusieurs câbles de fibres optiques ont été endommagés par un tiers sur un chantier vers Carmaux (81). Une équipe d'intervention est déjà sur place. pic.twitter.com/SMM1UdAhgP — Free 1337 (@Free_1337) May 22, 2024

Toujours est-il que la situation est revenue à la normale pour Free ce jeudi 23 mai, même au niveau national, d'après le site test.fr.