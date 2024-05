Espalion. Plongée réussie à la découverte du scaphandre

Plus de 115 visiteurs sont venus assister aux animations de la Nuit des musées au musée Joseph-Vaylet, musée du scaphandre, ouvert exceptionnellement pour l’occasion samedi dernier.

L’équipe du musée proposait samedi une visite guidée des collections Vaylet à 14 h 30, en collaboration avec l’association "les Amis de Joseph Vaylet, Occitans en Haut Rouergue". Guy Bouloc, membre actif et trésorier de l’association, a partagé ses connaissances et sa passion avec les visiteurs, parfois venus de loin.

À partir de 18 heures, les visiteurs venus nombreux, ont pu expérimenter une plongée dans l’histoire de la conquête des milieux sous-marins avec une mise en scène inédite.

Le musée reste ouvert

Toutes les heures, Christel Sudres, chargée de mission patrimoine pour la mairie, a guidé les visiteurs sur les traces de "l’homme de mer" et des inventeurs espalionnais Benoît Rouquayrol et des frères Auguste et Louis Denayrouze.

Le musée et les collections, plongés dans une obscurité bleutée, s’éclairaient au fur et à mesure des explications de la guide. Bernard Fontaine, du théâtre de la Chevêche, près de Campuac, accompagnait cette visite avec des lectures d’extraits de 20 000 Lieues sous les mers, de Jules Verne, ainsi que des textes officiels d’époque, témoignant de l’intérêt et du succès des inventeurs espalionnais au XIXe siècle. Bernard avait aussi signé la mise en lumière du musée pour cette animation hors du commun qui a attiré de nombreux curieux, vivement intéressés par la découverte des inventions espalionnais Benoît Rouquayrol et les frères Denayrouze, mais aussi par le masque à groin, le scaphandre Klingert, les pieds lourds, les premiers scaphandres autonomes, et toute une riche collection d’engins et de scaphandres modernes. En attendant, vous pouvez visiter le musée Joseph-Vaylet, musée du scaphandre, du mardi au vendredi, de 14 heures à 18 heures.

À partir du mois de juillet, il sera ouvert en horaires étendus et mettra en place un calendrier de visites guidées ainsi que des animations pour les prochaines Journées européennes du patrimoine, le week-end des 21 et 22 septembre.