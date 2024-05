"Puffs" aromatisés, parrainage d'événements festifs, réseaux sociaux : comment les fabricants de tabac draguent la jeunesse

Les méthodes de l'industrie du tabac en matière de promotion ont changé mais sont toujours aussi agressives, accuse l'Organisation mondiale de la santé.



Les fabricants de tabac continuent de cibler activement les jeunes par le biais des réseaux sociaux, des événements sportifs et musicaux et de nouveaux produits aromatisés, a déclaré ce jeudi 23 ami l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accusant d'essayer de rendre une nouvelle génération accro à la nicotine.

Goût fruité

Dans un contexte de réglementation toujours plus stricte des cigarettes, les grands cigarettiers et de nouvelles entreprises ont commencé à proposer des alternatives au tabac, telles que les "puffs", qui, selon eux, s'adressent aux fumeurs adultes. Mais selon l'OMS, ces produits sont souvent commercialisés auprès des jeunes, avec un design et des variété de saveurs fruitées plus susceptibles de leur plaire qu'aux adultes.

L'industrie du tabac affirme de son côté que les arômes sont un outil important pour encourager les adultes à arrêter de fumer.

Dans les festivals de musique ou les rassemblements sportifs

Les grands fabricants de tabac se sont pour la plupart abstenus d'utiliser de tels arômes. Mais des entreprises comme Philip Morris International et British American Tobacco ciblent les jeunes en parrainant des festivals de musique et des événements sportifs et en utilisant les réseaux sociaux, selon l'OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a rejeté l'affirmation de l'industrie selon laquelle elle s'efforcerait de réduire la nocivité du tabagisme. "Il est malhonnête de parler de réduction des risques alors que le marketing s'adresse aux enfants", a-t-il déclaré.

La position de plus en plus ferme de l'OMS à l'égard des nouveaux produits à base de nicotine fait suite à une forte augmentation du vapotage chez les jeunes dans plusieurs pays.