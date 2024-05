Luc-la-Primaube. Sarah Nozières, une professionnelle au service des seniors et des familles

Sarah Nozières, entrepreneuse aveyronnaise, a fondé "Âmes et souhaits" pour répondre à des défis complexes lors de transitions délicates telles que la perte d’autonomie, un déménagement ou un décès.

Formée aux techniques de l’architecture et de l’habitat, elle rejoint en 2009 l’entreprise familiale, la carrosserie Gaubert à La Primaube. Elle obtient, en 2022, un diplôme de conseillère funéraire, accompagnant des familles dans des moments difficiles. Témoin des difficultés qu’elles rencontrent et inspirée par sa propre expérience familiale, Sarah a imaginé un concept visant à décharger les familles des contraintes pratiques, logistiques et administratives liées à la gestion des biens matériels accumulés tout au long d’une vie.

Afin d’offrir un accompagnement complet, elle s’est formée notamment en organisation de l’habitat, mobilité résidentielle des personnes fragiles et en accompagnement du deuil des aidants. Son entreprise propose des services comme la gestion des déménagements vers des logements plus adaptés, la cession de biens matériels après un décès, et la réorganisation du logement pour favoriser un maintien à domicile adapté et sécurisé. Convaincue de l’importance d’anticiper, elle s’intéresse aussi à la méthode du "death cleaning", un concept suédois qui consiste à désencombrer et organiser ses possessions matérielles à l’automne de sa vie. Qu’ils soient éloignés ou non, Sarah offre un point d’ancrage aux proches conciliant vie professionnelle et obligations familiales. Elle facilite et coordonne la gestion des biens matériels et offre ainsi un soutien bienveillant et personnalisé permettant aux familles de se recentrer sur l’essentiel.

Contact au 06 89 27 50 73 ou sur amesetsouhaits@gmail.com ou www.amesetsouhaits.fr