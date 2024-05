"Un des derniers concours de chant accompagné de musiciens" : les meilleurs chanteurs aveyronnais attendus à Bozouls

La finale du concours départemental "L’Aveyron chante" a lieu ce samedi 25 mai à 20 h 30 au complexe Cardabelle à Bozouls.

Après vingt ans d’absence, le concours de chant en Aveyron est revenu sur le devant de la scène par la voie de Fred Bonnet, retraité actif du Conservatoire. La finale du concours "L’Aveyron chante" a lieu ce samedi 25 mai à 20 h 30 au complexe Cardabelle à Bozouls. Premières impressions avec Fred Bonnet, directeur artistique de ce concours ouvert aux amateurs.

Comment avez-vous trouvé le niveau lors des demi-finales ?

La qualité chez les enfants est comparable aux générations précédentes. En revanche, cinq d’entre eux ont arrêté par peur. C’est l’effet inverse chez les adultes où nous avons reçu beaucoup de demandes et où le niveau est conséquent, il n’y en a plus qui chante faux. Nombreux ont souhaité s’engager aussi car le chant est un exutoire, à la vertu thérapeutique, c’est un reflet de la société. Nous avons deux chanteurs qui veulent en faire leur métier. Ce concours a rencontré le succès.

Quel est le fonctionnement de la finale ?

Il y a eu beaucoup de travail en amont pour trouver la tonalité de chacun et adapter les arrangements. La salle Cardabelle propose une magnifique acoustique. Il y aura six adultes et six enfants qui interpréteront des chansons de leur choix. Il y a quand même 1 440 € de prix. Le jury sera composé de trois élus dont Jean-Luc Calmelly et trois musiciens ou gravitant dans le métier comme André Damon. Il faut préciser que c’est l’un des derniers concours de chant accompagné de musiciens avec des choristes. C’est un spectacle vivant qui a demandé de nombreuses répétitions, c’est un sacerdoce mais la qualité sera au rendez-vous.

Qu’attendez-vous justement de cet événement ?

La culture rassemble. Nous avons ouvert ce concours aux amateurs pour rassembler et remettre de l’humain dans notre société qui en a tant besoin. Le but est de contribuer à amener un peu de bonheur avec l’amour de bien faire, de s’amuser pour un moment de partage.

Tarif : 5€ ; gratuit moins de 12 ans.