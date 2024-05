À la recherche de survivants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des centaines de personnes ensevelies après l’effondrement d’une falaise, au moins 100 morts annoncés

Des centaines de maisons ont été ensevelies par la roche et la terre qui ont déferlé dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une province isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certains médias annoncent au moins cent morts.

Un important glissement de terrain survenu vendredi dans une zone isolée du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourrait avoir enseveli des centaines de personnes, a déclaré un habitant du village de Kaokalam.

Des centaines de morts annoncés

Plus d’une cinquantaine de maisons, occupées dans de nombreux cas par des habitants endormis, ont été ensevelies lorsque le glissement de terrain a frappé le village de Kaokalam vers 3 heures du matin heure locale (19 h 00 jeudi heure de Paris), a déclaré à Reuters Ninga Role. Le bilan s’élève à près de 300 morts, a-t-il estimé.

La chaîne télévisée Australian Broadcasting Corp (ABC) et d’autres médias locaux ont rapporté plus tôt que plus de 100 personnes étaient mortes dans le glissement de terrain. Des images diffusées sur les réseaux sociaux par Ninga Role montrent des personnes escaladant des rochers, des arbres déracinés et des monticules de terre à la recherche de survivants.

Dans un communiqué, le Premier ministre James Marape a fait savoir qu’il n’était pas pleinement informé de la situation sur place mais que les autorités compétentes travaillaient avec diligence pour faire face à la catastrophe.

Les responsables catastrophes et les forces de défense sur place

"Nous envoyons des responsables des catastrophes, les Forces de défense de PNG et le département des Travaux publics et des routes pour rencontrer les responsables de la province […] et également commencer les travaux de secours, la récupération des corps et la reconstruction des infrastructures", a-t-il déclaré.

"Je publierai de plus amples informations dès que je serai pleinement informé de l’ampleur des destructions et des pertes en vies humaines."

La police n’a pas répondu aux demandes de commentaires dans l’immédiat.

Impact sur la mine d’or de Porgera

Selon les médias locaux, le glissement de terrain a eu un impact sur les activités de la mine d’or de Porgera, exploitée par Barrick Gold par l’intermédiaire de Barrick Niugini Ltd, sa coentreprise avec la société chinoise Zijin Mining.

Un porte-parole du groupe a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si la mine avait subi des dommages, mais que le site disposait de suffisamment de réserves pour fonctionner normalement sur le court terme.