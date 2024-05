Affaire Sébastien Cauet : mise en examen, contrôle judiciaire, caution… ce que l’on sait ce vendredi

Ce vendredi 24 mai 2024, l’animateur radio Sébastien Cauet a été mis en examen pour viols et agression sexuelle.

L’affaire Sébastien Cauet prend de l’ampleur ce vendredi 24 mai 2024, avec la mise en examen de l’animateur radio, pour viols et agression sexuelle, comme l’a annoncé BFM TV.

Placé sous contrôle judiciaire strict

Nos confrères précisent que Sébastien Cauet a aussi été placé sous contrôle judiciaire strict. Il lui est donc interdit d’être animateur radio, et doit aussi verser une caution de 100 000 euros.

Présenté à un juge d’instruction

Comme le rappelle BFM TV, l’animateur radio avait été présenté à un juge d’instruction un peu plus tôt, ce vendredi 24 mai 2024. Il avait été placé en garde à vue 48 heures plus tôt, mercredi.

Cinq plaintes déposées

En tout, Sébastien Cauet est visé par au moins cinq plaintes, lesquelles pointent du doigt des faits de viols et d’agressions sexuelles. De son côté, l’animateur a répliqué, martelant que "tout est faux" et déposant à son tour des plaintes pour dénonciation calomnieuse et tentative d’extorsion aggravée.

De son côté, le Parisien précise que l’homme de 52 ans a interdiction d’entrer en contact "avec les personnes ayant déposé plainte ou témoigné" ainsi que d’exercer "certaines activités pour éviter la réitération de faits similaires à ceux dénoncés".

Plus d’informations à venir…