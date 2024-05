Aveyron : 8 000 kilomètres à travers l'europe, "ce n’est pas qu’un raid automobile, c’est une aventure humaine"

Trois amis, originaires de l’Aveyron et du Lot, se lancent dans l’aventure Europ’raid. Alexis Montussac et Théo Ginestet, 25 et 24 ans, sont passionnés par la mécanique et les Peugeot 205. Mylène Bex, 23 ans, est quant à elle animée par le côté humanitaire. Cette dernière répond à nos questions.

Comment se passe la préparation ?

On le préparait depuis un an mais on s’y est vraiment mis depuis septembre 2023. La première étape ça a été de trouver une voiture. On l’a déniché en Aveyron. Ensuite, il a fallu rechercher un garage qui veuille bien nous aider à faire les réparations. On s’est appuyé sur le garage Asprières Auto à Asprières, qu’on remercie pour son soutien. D’autant qu’on va parcourir 8 000 km, ce qui n’est pas rien. On ne veut pas rester bloqués en Roumanie ou quelque chose comme ça.

Comment avez-vous chiffré ces coûts ?

L’Europ’raid nous donne un aperçu sur les frais. L’inscription est de 3 100 €. On ajoute à cela les 5 000 € de l’achat de la voiture et des réparations. Concernant le carburant, on prend tout simplement la moyenne du prix du carburant sur les pays qu’on traverse et on multiplie par le nombre de km que peut faire la voiture en un plein. Ce qui nous fait à peu près entre 15 et 20 pleins, soit 2 000 €. Sans compter les péages, les frais bancaires de l’association et les frais autour si on veut décorer la voiture, mettre les logos.

Pour y parvenir, on a créé une cagnotte sur HelloAsso et on s’appuie sur des partenaires. Mais ce n’est pas évident, la période économique n’est facile pour personne donc donner reste difficile. Le 24 mai au V & B de Figeac, on organise une soirée de jeux avec une petite participation de 2 €, qui va nous permettre de grappiller encore quelques sous. Actuellement, nous avons 7 sponsors donc il reste encore de la place sur la voiture, Notre budget de 11 770 € n’est pas encore bouclé, il nous manque encore entre 5 000 et 6 000€.

Et pour le matériel ?

Au niveau de la collecte du matériel, on la fait chez Vanessa Coiffure à Capdenac jusqu’à juin, où une urne est présente pour les dons. On sollicite aussi beaucoup notre entourage, on récupère ce que l’on a chez nous. On a aussi des pharmacies qui nous ont donné du matériel. Là, on est à 40 kg environ de fournitures, on doit atteindre les 70 kg.

Quelques détails sur le parcours ?

Alors, justement le propre du raid est de découvrir le carnet de bord la veille du départ, le 2 août.

L’itinéraire est tracé, mais rien ne nous empêche de faire des petites entorses, à partir du moment où tous les soirs on se rejoint au même bivouac.

On pourra voir les 20 endroits dans lesquels on va passer, sachant qu’on fait un pays par jour à peu près. Ce qui est sûr c’est qu’on va traverser des capitales et des patrimoines mondiaux de l’Unesco. Il y a donc cette dimension culturelle qui est très intéressante. On a prévu de se rendre par exemple au camp d’Auschwitz. On a des balises GPS posées sur la voiture pour que l’organisation puisse nous suivre, et même nos familles.

Des peurs, des inquiétudes ?

Des peurs non mais on est toujours inquiets de se dire : est-ce que la voiture va tenir ? Et si on n’arrive pas à boucler le budget, comment on fait ? Et si on n’a pas le matériel comment ça se passe ?

Ce sont plutôt des "Et si ?" que de réelles peurs. Il y a un côté un peu stressant forcément, on se dit qu’on ne sait pas trop où on va et en même temps on est rassurés par le raid qui est très bien organisé, justement parce que c’est la neuvième édition.

Qu’attendez-vous de cette expérience ?

Alors je pense qu’on sera que surpris ! Au vu des retours et des témoignages qu’on a pu avoir de certaines équipes des années précédentes, on ne peut être que surpris de cette expérience parce qu’elle nous apporte beaucoup en peu de temps.

On va découvrir de belles cultures, de beaux paysages. La rencontre avec les enfants va être un moment d’émotion lorsqu’on va leur remettre le matériel qu’on a récolté. C’est une aventure humaine puisque c’est trois amis qui partent en Europe pour faire un raid humanitaire !

Pensez-vous être prêts ?

Je pense qu’on est prêts, il nous manque juste quelques euros, enfin un petit peu beaucoup et du matériel. Sinon, je pense que mentalement on est prêts oui !

Cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/le-groupe-des-baroudeurs-motorises/formulaires/1

Instagram : legroupedesbaroudeursmotorises