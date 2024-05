Aveyron : des agents pénitentiaires honorés à la suite d’une tentative d’évasion à la prison de Rodez

Ce jeudi 23 mai, à la maison d’arrêt de Druelle, plusieurs effectifs de l’administration pénitentiaire et de la gendarmerie ont été distingués pour leur action lors de la tentative d’évasion d’un détenu, le 24 décembre dernier.

L’actualité, aussi dramatique soit-elle, peut parfois s’entrechoquer. Alors que l’administration pénitentiaire est toujours meurtrie par la disparition de deux des siens lors de l’évasion sanglante de Mohamed Amra le 14 mai dernier, alors même qu’un hommage national était rendu ce mercredi 22 mai à ces deux hommes tués dans leur fonction, l’État mettait à l’honneur hier plusieurs agents de la maison d’arrêt de Druelle.

En présence du préfet Charles Giusti, qui fut directeur adjoint de l’administration pénitentiaire auprès du ministère de la justice dans les années 2010, le responsable de l’unique prison aveyronnaise Thierry Deliessche a remis plusieurs lettres de félicitations à ses effectifs.

À trois hommes et deux femmes précisément. La raison ? Ces derniers étaient en poste le 24 décembre dernier lorsqu’une tentative d’évasion s’est produite… La toute première depuis l’inauguration de la maison d’arrêt, en 2013. Et heureusement, celle-ci s’est terminée sans violence.

Une vaine tentative

Ce jour-là, alors qu’on patiente pour ouvrir les huîtres du traditionnel réveillon de Noël, un détenu âgé de 20 ans tente de se faire la belle en début d’après-midi. À l’aide de draps, il parvient à s’extirper de sa cellule. L’alerte est rapidement lancée, le bruit si particulier et angoissant de l’alarme retentit au loin.

Les forces de sécurité, elles, se déploient en nombre : un hélicoptère est dépêché d’Égletons (Corrèze) pour survoler la zone, une trentaine de militaires de la gendarmerie nationale – félicités aussi hier –, se rendent immédiatement sur place, les axes routiers sont coupés, les véhicules contrôlés… "Toute cette collaboration interservices a permis de mettre très rapidement la main sur le fuyard", a rappelé hier le chef de la maison d’arrêt. Et effectivement, l’évasion n’a pas duré.

Moins de deux heures après l’alerte, le détenu est repéré sur les toits de l’établissement, notamment grâce à un drone équipé d’une caméra thermique des sapeurs-pompiers. Il sera appréhendé sans heurts. On apprendra par la suite qu’il était incarcéré depuis deux mois dans l’attente d’un jugement pour viol devant la cour criminelle de l’Aveyron. Il présente aussi des troubles psychiatriques. Transféré dans un autre établissement pénitentiaire depuis, il a écopé d’une peine d’un an de prison ferme pour sa tentative d’évasion. "Au-delà de cet événement particulier, je veux saluer votre action quotidienne et vous montrer toute ma gratitude", a conclu le préfet de l’Aveyron. Comme un clin d’œil encore à une actualité tragique pour une pénitentiaire, plus que jamais perturbée… Voire en colère.