Aveyron : pourquoi les chasseurs et les motards parlent-ils d'une même voix ?

Un partenariat environnemental a été signé entre "bikers" adeptes de nature et les chasseurs soucieux de leurs terrains de chasse. On est loin des terrains battus, mais aussi du bitume...

"Il faut savoir sortir du bois et travailler ensemble". C’est en substance ce que chasseurs et motards ont convenu. Eux qui se croisent souvent dans les bois dans le cadre de leurs activités respectives. Aussi, l’idée d’une collaboration plus étroite a fait son chemin.

Cela a commencé avec l’organisation de manifestations sportives au cours desquelles chasseurs et motards se sont retrouvés sur un terrain qu’ils connaissent bien, celui du bénévolat. Mais aussi de l’entretien des chemins. La signature d’un partenariat est donc venue entériner cette notion de travail en commun et la volonté d’un partage de l’espace le plus harmonieux qu’il soit.

Cette convention a été signée en présence de Willy Schraen, président de la fédération nationale des chasseurs et de Vincent Rigaudias, vice-président de la fédération française de motocyclisme. Tous deux ont souligné que la FDC12 représentée par son président Jean-Pierre Authier et le comité départemental motocycliste de l’Aveyron représenté par son président Jérôme Linstruiseur venaient très probablement d’ouvrir la voie à une convention nationale.

La FDC 12 ne compte pas s’arrêter en si bon... chemin puisqu’il est également question très prochainement d’une convention de partenariat avec les randonneurs et aussi avec d’autres sports de pleine nature.