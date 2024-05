CARTE. Météo : orages et crues encore attendus en France, 71 départements en vigilance jaune ce vendredi

71 départements sont en vigilance jaune selon le dernier bulletin publié par Météo France, ce vendredi 24 mai 2024. Orages et crues sont à surveiller dans les territoires concernés.

À l’approche du dernier week-end de mai 2024, 71 départements de France sont placés en vigilance jaune.

Crues et orages

Deux motifs sont à surveiller de près selon le bulletin émis par Météo France : les crues ainsi que les orages. Cela concerne donc une très grande majorité de l’Hexagone, exceptés quelques territoires d’Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, de la région PACA, de la Corse, de la Normandie, du Centre Val-de-Loire et de la Bretagne.

71 départements sont en vigilance jaune, selon Météo France, ce vendredi 24 mai 2024. Météo France - Capture d'écran

Localement, "de fortes précipitations"

Par endroits, la situation pourrait se gâter selon les prévisionnistes. "Ce vendredi après-midi et soirée, des orages donnent à nouveau, localement, de fortes précipitations entraînant des ruissellements, dans une vaste partie nord-est du Pays", avertit le bulletin.

Et en Occitanie ?

Concernant l’Occitanie, c’est la moitié de la région qui est impactée par ces vigilances : 6 départements sur 13 doivent s’en méfier. Et il s’agit d’ailleurs d’une vigilance, puisque c’est le motif des orages qui est mentionné. Pour le Gard, la Lozère, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, l’alerte est déjà active et doit le rester jusqu’à 20 heures, ce vendredi. Concernant l’Ariège, idem, mais jusqu’à 21 heures.