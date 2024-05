Ces start-ups françaises qui oeuvrent pour le climat

(ETX Daily Up) - De nombreuses start-ups spécialisées dans les solutions durables pour la sauvegarde de la biodiversité et la préservation de l'environnement sont présentes cette année au salon Viva Technology. Leurs innovations proposent diverses solutions face au réchauffement climatique.

Des algues qui purifient l'air

Bioteos a mis au point un système de microalgues pour purifier l'air. Ses machines aspirent le flux d'air et les algues se nourrissent alors des polluants qui s'y trouvent, sachant que l'air intérieur est bien souvent plus pollué que celui de l'extérieur. L'air ressort ensuite à travers un néon UVC qui élimine la présence de virus ou de bactéries. Ces machines peuvent traiter aujourd'hui jusqu'à 150 m3 d'air par heure, soit l'équivalent d'une grande pièce de réunion. Destinées aux entreprises et aux collectivités locales pour le moment, ces appareils font l'objet d'une location et d'un entretien mensuel, qui consiste principalement à changer les algues. Bioteos profite de Viva Technologie pour présenter son tout nouveau modèle, doté d'un réservoir d'où il est possible à tout moment de retirer à tout moment des extraits d'algues pour s'en servir par exemple de biostimulant en les pulvérisant sur des plantes.

Des polymères fabriqués à partir de déchets naturels

De son côté, Dionymer a développé une technologie capable de produire des polymères à partir de déchets alimentaires, là où la plupart de ces matériaux sont aujourd'hui faits à base de pétrole. Les déchets récoltés font l'objet de deux fermentations bactériennes, la première les digérant et la seconde agissant un peu comme une bioraffinerie. Il en résulte un polymère sous forme de poudre, entièrement biosourcée et 100% dégradable. Il peut notamment être utilisé dans des formulations cosmétiques ou encore du packaging rigide. L'idée est de faire du plastique autrement, dans une optique d'économie totalement circulaire.

De l'air frais venu du fond des océans

Value Park est une start-up qui propose de faire du refroidissement, ou de la climatisation, à partir d'eau de mer. Le principe est d'aller chercher de l'eau naturellement froide à 5 degrés, que l'on trouve généralement à 1000 m de profondeur. Une fois pompée, cette eau est ramenée à terre vers un échangeur thermique qui va se charger de véhiculer cette fraicheur dans un circuit d'eau douce qui s'en va alimenter un bâtiment entier. Son tout premier projet, encore en phase de financement, concerne un hôpital à La Réunion, ce type de technologie fonctionnant évidemment à proximité de la mer. Dans ce cas précis, la climatisation peut représenter jusqu'à la moitié de la facture d'électricité de l'établissement. Value Park lui apporterait un système innovant et renouvelable permettant à terme de réaliser d'importantes économies. L'idée est ensuite de convaincre des sites industriels proches du littoral afin de leur proposer des solutions de refroidissement à la fois efficaces et économiques.

Un label de qualité

Créée par Bertrand Piccard, connu notamment pour son tour du monde en avion solaire, la Solar Impulse Fondation a pour but d'encourager toutes les initiatives réalisées sans énergies fossiles. L'idée est de mettre en avant et de soutenir des solutions rentables et profitables pour l'environnement à travers un label, le Efficient Solution Label. Aujourd'hui, plus de 1.500 produits et services du monde entier sont ainsi labellisés, sur différents critères comme la crédibilité du projet, sa disponibilité à court terme et surtout, son impact environnemental comparé aux alternatives traditionnelles. Enfin, il faut que l'utilisateur final s'y retrouve financièrement. Le tout tend évidemment vers la neutralité carbone, mais l'objectif de ce label est de mettre en avant toutes les solutions qui contribuent à faire baisser significativement les émissions de CO2. Grâce à un réseau de partenaires publics et privés, la fondation aide ensuite ces entreprises à lever des fonds et à commercialiser leurs services.

(Viva Technology, du 22 au 25 juin 2024 à Paris Expo Porte de Versailles)