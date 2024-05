Crash d’hélicoptère en Iran : ce que révèle le rapport de l’état-major de l’armée iranienne sur l’incident

Bientôt une semaine après le crash d’hélicoptère en Iran, qui a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raïssi et à sept autres personnes, l’état-major de l’armée a publié un rapport, ce vendredi 24 mai 2024.

Le président iranien Ebrahim Raïssi est mort dans un crash d’hélicoptère survenu dimanche 19 mai 2024, dans le nord-ouest de l’Iran. Sept autres personnes ont péri, dont le ministre des Affaires étrangères.

"Rien de suspect"

Les premiers éléments d’enquête compilés dans un rapport de l’état-major de l’armée ont été rapportés par les médias de Téhéran, vendredi 24 mai. "Aucun signe de coup de feu ou de quelque chose de similaire n’a été observé sur l’épave de l’hélicoptère (qui) s’est écrasé dans un secteur de haute altitude avant de prendre feu", note le rapport.

"Rien de suspect n’a été observé dans les conversations entre la tour de contrôle et l’équipage", ajoute-t-il. De plus amples détails seront livrés à mesure que l’enquête progresse.

Huit morts

L’appareil s’est écrasé dans une zone montagneuse près de la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. La mort du président iranien a été annoncée lundi matin. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et six autres personnes ont également péri.

Rendez-vous le 28 juin

Ebrahim Raïssi a été inhumé jeudi dans la ville sainte chiite de Machhad. Une élection présidentielle pour lui trouver un successeur aura lieu le 28 juin.

