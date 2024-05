Des Aveyronnais se mettent en selle et partent tous ensemble à vélo, direction les JO de Paris 2024

La Fédération française de vélo organise un événement national lié aux JO de Paris, qui a pour objectif de faire converger vers la capitale des cyclistes de toute la France. L'Aveyron y prend sa part.

Des milliers de participants sont attendus partant de toute la France et qui se retrouveront au vélodrome Jacques- Anquetil, pour une grande parade… C’est l’occasion de découvrir le cyclotourisme dans sa forme la plus naturelle et la plus typique : le voyage itinérant, qui favorise la découverte en douceur, au rythme de ses coups de pédales, des sites incontournables et des lieux célèbres. Ces voyages itinérants fleuriront les routes de France avec pour seul objectif d’atteindre Paris et de rappeler "qu’à vélo tout est plus beau !".

Cette organisation est relayée par le comité départemental FF Vélo. C’est ainsi que 28 cyclistes dont 5 féminines vont partir du parvis de l’Athyrium le 28 mai au matin, pour relier Maisons-Alfort, en 5 étapes via Souillac (140 km), Limoges (138 km), Châteauroux (126 km), Orléans (144 km) et donc Alfort (126 km), soit un total de 683 km pour 6 420 m de dénivelé +.

En Aveyron, plusieurs clubs cyclistes sont concernés : tout d’abord l’UCR (Union cycliste rouergate) d’Onet-le-Château (11 membres), Le Vibal (9 membres), Espalion (3 membres), encompagnie de celui de Marvejols en Lozère (2 membres). Parallèlement, un cyclo de Naucelle, avec son groupe, les rejoindra à Paris à vélo, depuis Athènes (ville olympique) en 3 semaines, via les Alpes. Les participants seront suivis par des minibus, dont un de la mairie d’Onet-le-Château, qui assureront l’intendance, le suivi sécurité et le retour (prévu le 2 juillet).

Grande parade finale

Le 2 juin, l’arrivée se fera donc au vélodrome Jacques-Anquetil, dans le bois de Vincennes et une grande fête se déroulera pour célébrer le sport cycliste avant les Jeux olympiques. Ce rassemblement vise à créer le plus grand peloton cycliste autour d’un grand pique-nique animé par la fanfare brevannaise et une troupe festive de musiciens à vélo.

Contact au Jean-Claude Soulié, 06 86 35 67 21 ou souliejeanclaude12@gmail.com