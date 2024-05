Espalion. Deux chorales pour un grand et beau voyage musical

Ce rendez-vous initié par la chorale du collège Louis-Denayrouze est devenu un moment attendu par tous les mélomanes du Nord-Aveyron.

Après la sortie à Conques, le 30 avril, afin de consolider l’apprentissage des chants autour du voyage au Centre Européen et d’exploiter l’acoustique de l’abbaye, la chorale du collège Louis-Denayrouze se déplaçait à Rodez ce jeudi 23 mai pour découvrir "Le club". Pauline Albouy chargée d’action culturelle et d’animation y a accueilli les choristes pour une visite et parler des différents métiers du son. L’occasion aussi de rencontrer des artistes en résidence afin d’échanger sur leur nouveau spectacle. Folydouce, chanteuse pop et clarinettiste et Sylvie Bugarel, interprète professionnelle en langue des signes se sont réunies pour une création autour du "chansigne". Cet art a émergé tardivement et il se déploie en France depuis les années 2010. Il consiste à traduire et à livrer sur scène des chansons en langue des signes. L’après-midi, la chorale poursuivait son chemin vers le Musée Soulages.

Un concert à Espalion

Vendredi prochain 31 mai, la chorale du collège Louis-Denayrouze invite la chorale Au Chœur des Flots d’Entraygues à l’église paroissiale d’Espalion. Comme l’an dernier, les deux chorales, qui se connaissent bien puisqu’elles ont déjà partagé plusieurs concerts, vont présenter leur répertoire de l’année autour du thème du voyage.

Pour la chorale du collège ce seront des berceuses d’Afrique ou d’Asie, des chansons évoquant tous les continents, des extraits du grand répertoire, dans des arrangements à deux, trois ou quatre voix, avec des solos vocaux et instrumentaux. Cette chorale réunit une trentaine d’élèves, de la sixième à la troisième et huit professeurs qui se retrouvent toutes les semaines pendant l’heure de chorale du lundi, entre midi et 13 heures, pour chanter en polyphonie. Le choix du répertoire et les arrangements vocaux et instrumentaux sont faits par Valérie Calmettes, professeur d’éducation musicale, accompagnatrice et choriste. La direction de chœur est confiée à Isabelle Bessière, professeur de mathématiques, choriste et chef de chœur commun aux deux chorales du concert.

La chorale d’Entraygues existe depuis près de quinze ans et réunit trente cinq choristes de tous âges dans un répertoire à 4 voix a capella, allant du classique à la variété ou au gospel. En avant-première du festival des bandas, venez écouter ces chanteurs de toutes les générations réunis par la passion du chant et qui vont vous faire voyager tout autour du monde. Les choristes accompagnés de leurs professeurs Mme Bessière, chef de chœur et Mme Calmettes, professeur d’éducation musicale au Collège Louis-Denayrouze seront ravis de vous accueillir pour vous présenter leur travail.

Vendredi 31 mai à 18 h 30 en l’église paroissiale d’Espalion.