Diabète, surpoids, cholestérol : les effets néfastes des aliments ultra-transformés sur la santé des enfants

(ETX Daily Up) - Au cœur des préoccupations scientifiques, les aliments ultra-transformés tels que les sodas, les nuggets, et autres nouilles instantanées, font l'objet depuis plusieurs années d'une attention particulière. Des chercheurs espagnols se sont intéressés à la consommation de tels aliments dès le plus jeune âge, suggérant une détérioration de la santé cardiométabolique (diabète, hypertension artérielle, obésité abdominale) à terme.

Gain de temps, prix accessibles, disponibilité immédiate : les aliments ultra-transformés, qui ont subi moult transformations via des produits industriels et divers additifs pour des questions de goût, de texture, et de durée de conservation, peuvent se révéler avantageux aux yeux de nombreux parents. Mais quels sont les risques pour la santé des enfants, notamment lorsque ces aliments riches en graisses saturées, en sucre, et en sel, sont consommés au cours des premières années de vie ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre une équipe de chercheurs espagnols de l'Unité de Nutrition Humaine de l'université Rovira i Virgili (URV) à Tarragone, en Espagne.

Pour ce faire, ils ont cherché à évaluer l'impact des aliments ultra-transformés sur la santé d'environ 1.500 filles et garçons âgés de 3 à 6 ans originaires de sept villes espagnoles, parmi lesquelles Cordoue, Barcelone, Valence, et Saragosse. Pour les besoins de ces travaux, menés en collaboration avec le Pere Virgili Health Research Institute (IISPV) et le Biomedical Research Networking Centre, les chercheurs ont couplé des données relatives à la consommation d'aliments ultra-transformés des participants à différentes mesures comme l'indice de masse corporelle, l'indice de masse grasse, le tour de taille, la tension artérielle, ou encore le cholestérol.

Des taux plus bas de bon cholestérol

Publiées dans la revue JAMA Network Open, ces recherches suggèrent une association entre la consommation d'aliments ultra-transformés dans l'enfance et une détérioration de la santé cardiométabolique. Plus en détails, les scientifiques expliquent que les enfants qui ont davantage consommé ce type d'aliments avaient les scores les plus élevés en termes d'indice de masse corporelle, de tour de taille, d'indice de masse grasse, et de glycémie. Ils affichaient en revanche les taux les plus bas de cholestérol HDL dans le sang, à savoir le bon cholestérol.

Face à ce constat, les scientifiques font part de "l'urgence de s'attaquer au problème de la surconsommation de ces aliments par les enfants", et appellent à la mise en place de politiques publiques pour prévenir les risques liés à une telle alimentation. "Nos résultats sont préoccupants. Bien que l'ampleur des associations que nous avons trouvées puisse être considérée comme ayant une importance clinique limitée, (…) il y avait malgré cela une relation significative entre leur consommation et ces paramètres", explique Nancy Babio, principale auteure de l'étude, dans un communiqué. Et d'ajouter : "Il est essentiel de reconnaître l'importance des habitudes alimentaires précoces et leurs implications futures sur la santé cardiométabolique".

Les chercheurs vont même encore plus loin en suggérant de cibler prioritairement les populations les plus vulnérables, l'étude révélant que les enfants de mères ayant un niveau d'éducation ou socio-économique inférieur étaient davantage susceptibles de consommer des aliments ultra-transformés - et donc d'être exposés à des problèmes de santé.

Ce n'est pas la première fois que ces aliments sont pointés du doigt. Début mai, des travaux menés auprès de plus de 100.000 personnes révélaient que ce type de nourriture pouvait accroître le risque de décès prématurés. Des recherches antérieures montraient quant à elles un risque accru de cancers, de maladies cardiaques, voire de symptômes dépressifs.