Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Du tajine au menu pour la Marmotte en quête des saveurs

Pour cette rencontre du mois de mai, les membres de l’association de la Marmotte en quête des saveurs se sont retrouvés autour du tajine. Un plat emblématique du Maghreb et plus particulièrement du Maroc.

Le mot tagine désigne tout autant un délicieux mets que l’ustensile utilisé pour le cuisiner. L’ustensile se présente comme un large plat en terre cuite, peu profond, surmonté d’un couvercle conique lui aussi en terre cuite.

La forme conique du couvercle du tajine permet de cuire sans eau, à l’étouffée et conserve toutes les saveurs des aliments.

Sa recette varie selon les régions et est sucrée et salée.

Pour cette séance les maîtres queux ont cuisiné et dégusté un tajine de souris d’agneau, légumes, haricots blancs, dattes, raisins secs.

Pour compléter ce voyage culinaire en Afrique du Nord, on dégustait à l’apéritif des briouates aux crevettes sauce piquante et en dessert un M’hancha amandes chocolat et salade d’oranges le tout accompagné du pain kesra, du thé à la menthe et du vin du Maghreb.

C’est autour d’une table joliment décorée que la douzaine de fins gastronomes a dégusté ce savoureux plat, dans une chaleureuse ambiance.