Naucelle. Échecs : une amicale très sérieuse

Trois jeunes joueurs naucellois ont rencontré sept jeunes à la MJC de Rodez lors d’une rencontre amicale le 22 mai.

Fabien, l’entraîneur des jeunes ruthénois, a organisé un petit tournoi en respectant les règles habituelles que l’on rencontre dans les tournois officiels. Pour tous ces jeunes joueurs, c’était une expérience nouvelle et un peu impressionnante. Mais tout le monde a apprécié et après les 5 rondes, tous les protagonistes sont repartis ravis de cette après-midi fort sympathique. Ils se sont donné rendez-vous le 5 juin prochain à Naucelle pour le match retour. Sur le plan sportif, les quatre premières places sont revenues aux Ruthénois. Nos jeunes naucellois ont terminé respectivement à la 5e place (Enzo), à la 7e place (Sacha) et à la 9e place (Louis). L’échiquier du Ségala accueillera Fabien et les jeunes joueurs d’échecs, mercredi 5 juin en après-midi. Tous les spectateurs seront les bienvenus.